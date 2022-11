Xiaomi Week attiva: sconti fino al 37% e omaggi in base alla spesa

Dopo aver trattato il concept di Xiaomi 12S Ultra con Leica M, che purtroppo non si sta facendo vedere dalle nostre parti, torniamo a fare riferimento su queste pagine al popolare brand. Stavolta ci concentriamo però su un'iniziativa promozionale legata al nostro Paese, dunque la disponibilità non manca: ecco a voi la Xiaomi Week.

Quest'ultima, che rimarrà attiva fino al 6 novembre 2022 (dunque avrete a disposizione un po' di giorni per poter usufruire delle offerte in seguito alla pubblicazione di questa notizia), mette sul piatto parecchi sconti relativi ai più disparati dispositivi dell'azienda. Di mezzo c'è infatti persino uno zaino, ma non mancano speaker portatili, caricatori wireless e ovviamente smartphone, giusto per fare degli esempi.

Potreste insomma voler approfondire il tutto mediante il portale ufficiale di Xiaomi, ma va fatto notare che ci sono anche degli omaggi in base alla spesa. A tal proposito, gli ordini superiori a 1.500 euro consentono di portarsi a casa un robot aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop P (dal valore di 399,99 euro), mentre gli ordini superiori a 2.500 euro permettono di ottenere un proiettore Mi Smart Projector 2 (dal valore di 599,99 euro).

Per il resto, citando una promozione disponibile in questo contesto, il caricatore wireless Mi 20W Wireless Charging Stand viene ora venduto, nell'arco di una flash sale legata al 3 novembre 2022, a 16,99 euro (anziché 29,99 euro). Insomma, non mancano anche le offerte a tempo.