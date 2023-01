Parte la Xiaomi Week da Unieuro: che promozioni su TV, smartphone e smartwatch!

Nella stessa giornata in cui Unieuro lancia i Winter Days, nuova iniziativa promozionale valida fino al 29 gennaio 2023, si segnala presso la medesima catena di distribuzione l’avvio della Xiaomi Week con tanti sconti su smartphone, smart TV, auricolari e persino robot aspirapolvere del marchio cinese.

Procediamo però con ordine, segnalando solo alcuni dei dispositivi Xiaomi disponibili da Unieuro, online e presso i punti vendita in tutta Italia. Per quanto concerne i telefoni in sconto, a rappresentare la fascia bassa abbiamo Xiaomi Redmi 10 2022 a 179 euro al posto di 229,90 euro. Per la fascia media si trova invece Xiaomi 12 Lite con 128 GB di archiviazione a 399,90 euro al posto di 499,90 euro. Dulcis in fundo, per la fascia alta Unieuro rilancia Xiaomi 12 a 599,90 euro con in regalo uno smartwatch Xiaomi a scelta.

Tra gli smart TV in promozione il più economico resta Xiaomi P1E da 32 pollici con display HD Ready e sistema operativo Android, a 179 euro anziché 249,90 euro. Scende invece a 286 euro il modello Xiaomi 43A2 dotato di schermo Ultra HD 4K da 43 pollici e Android TV preinstallato.

Chiudiamo questa rapida rassegna con tre smartwatch in offerta, a partire dalla classica smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 a 34,99 euro al posto di 44,99 euro. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite scende del 25% a 59,99 euro, dotato di un display da 1,55 pollici con cassa quadrata da 41 millimetri. Infine, Xiaomi Mi Watch costa 119,99 euro.

Ogni device citato può essere acquistato con pagamento a rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal. La consegna a domicilio è gratuita.

Sempre da Unieuro ha corso la TV OLED Week con molte offerte su TV OLED di ultima generazione.