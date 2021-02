Xiaomi Winter Sale 2: sconti fino a 110 euro su smartphone, smartband e altro

I Winter Sale di Xiaomi non si sono di certo fermati alla prima settimana, dato che anche in questi giorni sono attive delle promozioni su smartphone, smartband e chi più ne ha più ne metta. Le offerte disponibili sono parecchie: cerchiamo di fare un "riassunto".

Ebbene, come potete vedere collegandovi al portale ufficiale di Xiaomi, la seconda settima dell'iniziativa "Winter Sale" di Xiaomi, che ha preso il via il 1 febbraio 2021 e terminerà l'8 febbraio 2021, mette in sconto miriadi di prodotti e coinvolge svariate promozioni "extra". Ad esempio, è possibile invitare degli amici per ottenere un coupon sconto da 10 euro e l'azienda cinese fa sapere che si può arrivare fino a 50 euro di sconto in questo modo.



I nuovi clienti possono inoltre ottenere 5 euro di sconto extra effettuando ordini mediante l'app Mi Store. Inoltre, nel banner principale dei Winter Sale si legge che ci sono "10 euro di sconto su ordini superiori a 200 euro". Insomma, come da tradizione Xiaomi, le iniziative promozionali da approfondire non mancano di certo.

Per quel che concerne, invece, le offerte vere e proprie sui vari prodotti, abbiamo selezionato cinque promozioni che riproponiamo di seguito.

Redmi Note 8 Pro (6/64GB, Orange, flash sale del 4 febbraio 2021): 149,90 euro al posto di 259,90 euro, risparmio di 110 euro;

(6/64GB, Orange, flash sale del 4 febbraio 2021): 149,90 euro al posto di 259,90 euro, risparmio di 110 euro; Redmi 9 (3/32GB, flash sale del 5 febbraio 2021): 109,90 euro, mentre in precedenza il prezzo era di 149,90 euro, risparmio di 40 euro;

(3/32GB, flash sale del 5 febbraio 2021): 109,90 euro, mentre in precedenza il prezzo era di 149,90 euro, risparmio di 40 euro; Redmi Note 9S (6/128GB): 199,90 euro, al posto di 269,90 euro, risparmio di 70 euro;

(6/128GB): 199,90 euro, al posto di 269,90 euro, risparmio di 70 euro; Redmi Note 9 Pro (6/64GB): 199,90 euro, in precedenza 269,90 euro, risparmio di 70 euro;

(6/64GB): 199,90 euro, in precedenza 269,90 euro, risparmio di 70 euro; Xiaomi Mi Band 5 (flash sale di prossimo arrivo): 32,99 euro, mentre prima il prezzo era di 39,99 euro, risparmio di 7 euro.

Ovviamente, sul sito Web ufficiale di Xiaomi ci sono anche molti altri sconti. Insomma, per qualcuno potrebbe risultare interessante dare un'occhiata.