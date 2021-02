Xiaomi Winter Sale 3 al via: tante offerte e auricolari wireless in omaggio

Dopo aver trattato l'arrivo in Italia del supporto ad Amazon Alexa per Mi Watch, torniamo a parlare su queste pagine di Xiaomi e delle sue iniziative. Tuttavia, questa volta ci inoltriamo nel mondo delle offerte tecnologiche, in quanto l'azienda cinese ha dato il via alla terza settimana di Winter Sale.

Quest'ultima, che inizia oggi 15 febbraio 2021 e terminerà il 21 febbraio 2021, mette a disposizione degli utenti parecchi sconti, in puro stile Xiaomi. Ad esempio, è possibile invitare un amico per ottenere un coupon sconto di 10 euro e in questo modo si può arrivare fino a un massimo di 50 euro. Ci sono poi i 5 euro di risparmio extra per i nuovi clienti che effettuano ordini mediante l'app Mi Store. Insomma, al solito le iniziative promozionali non mancano di certo.

In ogni caso, al centro di questa terza settimana di Winter Sale c'è la possibilità di ottenere in omaggio delle Mi True Wireless Earbuds Basic 2 effettuando un ordine superiore a 300 euro. Per il resto, dando un'occhiata alle offerte sui prodotti in sé, troviamo, giusto per farvi degli esempi, Redmi Note 9T da 4/64GB a 199,90 euro (al posto di 269,90 euro), POCO X3 NFC da 6/64GB a 189,90 euro (in precedenza costava 229,90 euro) e Redmi 9C da 2/32GB a 99,90 euro (prima il prezzo era di 149,90 euro).

Quelle citate sono solamente alcune delle offerte che saranno disponibili durante la terza settimana di Winter Sale e non mancheranno anche delle flash sale. Per tutti i dettagli del caso, potete consultare il sito Web ufficiale di Xiaomi.