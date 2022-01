Xiaomi Winter Sale Round 2: fino al 38% di sconto su smartphone e tanto altro

Adesso che il primo round dei Winter Sale di Xiaomi è terminato, il noto brand ha deciso di rinnovare l'iniziativa promozionale mediante il lancio dei Winter Sale Round 2.

In questo contesto, il portale ufficiale di Xiaomi pullula di offerte, che rimarranno attive fino al 30 gennaio 2022. Gli sconti arrivano fino al 38% e all'interno dell'iniziativa rientrano svariate tipologie di prodotti. Chiaramente un focus importante è posto sul mondo smartphone, ma in realtà non mancano anche televisori, monitor, smartwatch, smartband e chi più ne ha più ne metta.

Tra le offerte che si fanno notare, troviamo quella relativa alla variante da 4/64GB dello smartphone Redmi 10, che verrà venduto a un prezzo pari a 159,90 euro (al posto di 199,90 euro). Tra l'altro, non manca un'offerta relativa al modello da 4/128GB, che verrà proposto a 179,90 euro (anziché 229,90 euro). In entrambi i casi si tratta di flash sale che partiranno alle ore 00:00 del 24 gennaio 2022 e rimarranno attive fino alle ore 23:59 del 25 gennaio 2022. Da non sottovalutare poi lo sconto su Xiaomi 11T da 8/256GB, venduto adesso a 499,90 euro (al posto di 599,90 euro).

Passando invece al mondo dei televisori, il modello Mi TV P1 50 viene proposto a 429,90 euro (anziché 599,90 euro). L'offerta relativa a Mi TV P1 55 fa invece scendere il prezzo del TV a 479,90 euro (al posto di 649,90 euro). Insomma, ci sono parecchie promozioni attive e potreste dunque voler "fare un salto" sul portale ufficiale di Xiaomi in questi giorni.