Lo Xiaomi x Leica Optical Institute vuole cambiare l'imaging su smartphone

In giornata odierna, Xiaomi e Leica annunciano la creazione dello “Xiaomi x Leica Optical Institute”, con cui mirano a cambiare il mondo del mobile imaging degli smartphone. Al centro ci sarà la tecnologia ottica e l’istituto ha già annunciato che mira ad unire varie scienze interdiciplinari.

In particolare, nel comunicato Xiaomi spiega che vuole unire anche l’imaging digitale e le tecnologie d’intelligenza artificiale.

Il primo progetto su cui stanno lavorando prevede lo sviluppo di un innovativo standard industriale per le prestazioni ottiche dei dispositivi mobili.

Con Xiaomi 14 Ultra, ovvero il nuovo flagship che sarà presentato nel corso delle prossime settimane, Xiaomi mira a segnare una pietra miliare nell’evoluzione pratica dello standard fornendo prestazioni ottiche senza precedenti.

Xiaomi e Leica complessivamente hanno investito ingenti risorse in questo progetto e messo insieme un team di oltre 200 esperti, tra cui figura Peter Karbe, il progettista ottico dietro gli obiettivi di quarta generazione Leica e che ricoprirà il ruolo di Optical Expert.

William Lu, Partner e Presidente di Xiaomi Group, ha dichiarato: "Da oltre cento anni Leica è impegnata nella creazione di lenti ottiche di livello mondiale, che rappresentano la massima espressione dell'intricata progettazione ottica e della squisita maestria produttiva. Xiaomi crede che ‘la luce sia il fondamento delle immagini’, nonché il fulcro e il fondamento per ‘dare alla realtà un senso di profondità’. Con Xiaomi x Leica Optical Institute, faremo leva ulteriormente sui punti di forza di entrambe le parti, continuando a estendere i confini delle capacità ottiche dell'imaging mobile così da essere sempre all'avanguardia ".

Matthias Harsch, CEO di Leica Camera AG, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Xiaomi negli ultimi due anni è stata davvero notevole. Insieme, abbiamo integrato con successo l'iconica esperienza fotografica Leica nel mondo del mobile imaging, come dimostrano i nostri obiettivi ottici Leica Summilux progettati insieme. Il sistema ottico di Xiaomi 14 Ultra rappresenta l'ultima frontiera della nostra collaborazione, destinato a guidare la prossima generazione di imaging ottico per dispositivi mobili in qualità di migliori lenti ottiche Summilux per dispositivi mobili. Con una tradizione di oltre un secolo, l'ottica incarna l'eredità tecnica di Leica. Con la creazione di Xiaomi x Leica Optical Institute, siamo pronti a unire i nostri migliori team nel campo dell'ottica. Insieme, puntiamo a guidare una nuova era nell'ottica del mobile imaging, allargandone i confini e forgiando un sistema ottico avanzato per l'imaging mobile su misura per la nostra epoca contemporanea".