Su Xiaomi Youpin arriva la penna che allevia il prurito delle punture di zanzare ed api

Continua a stupire la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, dove ogni giorno fanno capolino progetti particolari e curiosi. L'ultimo in ordine di tempo è stato pubblicato in collaborazione con Ningbo, ed è una penna ad infrarossi che è in grado di alleviare il prurito provocato dalle punture di zanzare ed api.

Come vi mostriamo nelle fotografie presenti in calce, a livello estetico non è molto differente da una torcia tascabile, in quanto misura 18x18x102mm, con un peso di 35 grammi. Nella scheda le due società sottolineano che la scocca in plastica è di ottima fattura e rende il gadget resistente agli urti.

La penna si basa su una tecnologia ad impulsi ad infrarossi che è in grado di alleviare il fastidio provocato dalle punture, ma anche allergie o infezioni, a patto che però venga usata in tempi brevi. A livello tecnico è presente un generatore di calore che insieme ad un motore lineare fa passare il dolore. Come avviene per gli stick in vendita in farmacia, è necessario posizionare la penna in prossimità della parte di pelle interessata e premere il pulsante d'accensione. Secondo Xiaomi, i benefici saranno tangibili nel giro di dieci secondi.

La batteria presente all'interno è da 200 mAh, che permette alla penna di ricaricarsi completamente nel giro di 30 minuti tramite la porta USB-C. Con una singola ricarica sono garantiti circa cento utilizzi.

Il gadget attualmente è in vendita in Cina a circa 9 Euro, con le spedizioni in partenza il 27 Aprile.