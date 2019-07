Lo xilitolo, un comunissimo sostituto dello zucchero, può essere letali per i cani

Secondo una dichiarazione della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, lo xilitolo, un comune sostituto dello zucchero che si trova facilmente in molti alimenti, può essere letale per i nostri amici a quattro zampe.

Sebbene la sostanza sia sicura per gli esseri umani, può essere tossica per i cani. Negli ultimi anni, l'agenzia ha ricevuto diverse segnalazioni di cani avvelenati mangiando cibi contenenti xilitolo.

Molti di questi avvelenamenti si sono verificati quando gli animali mangiavano gomme senza zucchero, ma questa sostanza si può trovare anche in altri cibi o prodotti di consumo, come caramelle "sugar free", mentine per l'alito, prodotti da forno, gelati senza zucchero, dentifrici e alcuni burri di arachidi e noci.

Quando i cani mangiano lo xilitolo, quest'ultimo viene rapidamente assorbito nel flusso sanguigno e provoca un rapido rilascio dell'insulina, l'ormone che aiuta lo zucchero a entrare nelle cellule. Questo picco di insulina può creare una condizione nota come "ipoglicemia" nel migliore amico dell'uomo, dice l'FDA.

Sintomi di avvelenamento da xilitolo nei cani, tra cui vomito, debolezza, difficoltà a camminare o a stare in piedi, convulsioni e coma, si verificano generalmente entro 15-30 minuti dal consumo, e la morte entro un'ora.

È raccomandato controllare le etichette degli alimenti per vedere se contengono xilitolo, prima di farlo assaggiare ai cani, in particolare se il prodotto è pubblicizzato come senza zucchero o poco zuccherato, ha detto Martine Hartogensis, veterinaria della FDA.