Xioami: ecco la lista dei centri d'assistenza autorizzati italiani

I sempre attenti ragazzi di Gizchina, questa mattina hanno scoperto una piacevole novità all'interno del sito web ufficiale italiano di Xiaomi. Il produttore cinese, infatti, guarda sempre più al nostro paese e nella giornata di oggi hanno ufficializzato la lista dei centri d'assistenza autorizzati in Italia.

A quanto pare Xiaomi ha deciso di puntare massicciamente sul nostro paese, ed anche i rivenditori che hanno scelto di aderire al programma sono tanti. A conferma di ciò, vi rimandiamo a questo indirizzo, attraverso cui sarà possibile sbirciare i numerosi centri d'assistenza italiani in cui sarà possibile riparare in assistenza i propri dispositivi.

La pagine chiaramente ancora non è completa: mancano infatti i nomi dei negozi ed altri riferimenti per identificarli rapidamente (probabilmente una mappa), ma è comunque possibile filtrare la lista per regione, consultando orari di apertura, indirizzo e città.

Resta da capire anche che tipo di assistenza saranno in grado di fornire questi negozi. Ma probabilmente per ottenere maggiori informazioni bisognerà aspettare ancora qualche giorno, il tempo di finire la pagina.

Nel frattempo però è senza dubbio interessante ed importante notare come Xiaomi stia continuando a puntare sul nostro paese, partendo dalla pagina ufficiale Facebook, per poi passare al sito web ufficiale e la Mi Community.