Xmas Days Comet: televisore Samsung OLED 4K a un prezzo stracciato fino 7 dicembre

Il volantino di Natale proposto da Comet, denominato Xmas Days, include non soltanto lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900 euro, ma anche un ottimo TV Samsung OLED 4K a un prezzo eccezionale, calato di ben 1.100 euro rispetto al listino: scopriamo di quale modello si tratta.

La promozione in questione non è una novità assoluta: durante il Black Friday 2022 abbiamo visto il televisore Samsung QE55S95B in sconto presso molteplici catene di distribuzione. Ciononostante, resta una ottima promozione per tutti coloro che sono ancora in dubbio su quale smart TV di ultima generazione comprare per adeguarsi allo standard DVB-T2.

Detto ciò, vediamo le specifiche tecniche di Samsung QE55S95B: si tratta di un televisore con schermo OLED 4K da 55 pollici il cui refresh rate nativo è di 100Hz ma arriva a 120Hz grazie alla tecnologia proprietaria Motion Xcelerator Turbo+. Lato video troviamo le tecnologie HLG e HDR10+ Adaptive, mentre il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos. Per il gaming, dunque, figura AMD FreeSync Premium Pro. Infine, il sistema operativo resta sempre la piattaforma proprietaria Tizen.

Da Comet questo televisore scende da 2.499 euro a 1.399 euro, ovvero di 1.100 euro o del 44%. Il pagamento può essere effettuato a rate con PayPal senza interessi in tre mensilità, e la consegna a domicilio è gratuita e assicurata in massimo una settimana. Altrimenti, è possibile procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino, se ha in magazzino il TV Samsung in questione.

