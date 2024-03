Xperia 1 VI, addio al design distintivo di Sony: non avrà uno schermo 'cinematografico'

Negli scorsi mesi si era molto parlato di un lancio globale di Sony Xperia 1 VI nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. Sfortunatamente, lo smartphone non si è mostrato nel corso della kermesse spagnola, ma sembra che ormai il suo design sia stato finalizzato da Sony, che potrebbe averlo rivisto radicalmente rispetto ai suoi device precedenti.

Stando a quanto riportato su Weibo da un tipster cinese, infatti, Sony rivedrà l'aspect ratio dell'Xperia 1 VI, che per la prima volta da anni non avrà più uno schermo 4K con aspect ratio cinematografico pari a 21:9. Al contrario, il top di gamma giapponese in arrivo nel 2024 adotterà un più convenzionale formato 19,5:9, simile a quello della gran parte degli smartphone in commercio.

Ciò dovrebbe riflettersi anche sul design complessivo dell'Xperia 1 VI, che dovrebbe essere più basso e più largo del suo predecessore. Lo smartphone manterrà inoltre dei bordi piuttosto ampi al di sopra e al di sotto dello schermo: nel bordo superiore, in particolare, dovrebbe essere alloggiata la selfie-camera del device, che dunque non avrà né un punch-hole né un notch, né tantomeno un hardware ibrido "simil-Dynamic Island".

Insomma, il design "antiquato" degli smartphone Sony dovrebbe rimanere, ma dovrebbe anche combinarsi con un aspect ratio simile agli altri smartphone flagship in commercio. Sul retro del device, invece, troveremo un sistema triple-camera quasi identico a quello dei dispositivi della linea Galaxy di Samsung: sfortunatamente, però, per ora non sappiamo nulla delle caratteristiche delle fotocamere del top di gamma targato Sony.

Al momento, invece, è noto che l'Xperia 1 VI avrà 12 GB o 16 GB di RAM, insieme ad un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. Inoltre, sembra che Sony potrebbe implementare un sistema di "firma digitale" per confermare che le foto dell'Xperia 1 VI siano reali e non frutto di editing, modifiche o generazione tramite l'Intelligenza Artificiale.

