Sony Xperia 5 IV sarà l'anti-Galaxy S22? Gli ultimi rumor sembrano confermarlo

La situazione della divisione smartphone di Sony sembra essere piuttosto confusa, almeno da qualche settimana a questa parte: nonostante l'azienda stia ancora lavorando a dei nuovi telefoni, infatti, pare che Sony potrebbe abbandonare l'Italia, dove dunque gli smartphone Xperia potrebbero non essere più disponibili.

Ciò non deve tuttavia far pensare che Sony voglia abbandonare il mercato smartphone, o almeno non che abbia intenzione di farlo nel breve periodo: per esempio, infatti, solo a fine gennaio emergevano i primi rumor su Sony Xperia 1 IV, che dovrebbe arrivare a fine maggio nei negozi.

Oggi, invece, è trapelato in rete un interessante leak relativo allo smartphone mid-range Sony Xperia 5 IV, che in realtà potrebbe essere un dispositivo cosiddetto "mini-flagship", con delle caratteristiche tecniche da top di gamma racchiuse in un form factor dalle dimensioni più contenute rispetto al modello high-end, l'Xperia 1.

Questo almeno era il caso dell'Xperia 5 III, uscito nel 2021, che altro non era che una versione più piccola dell'Xperia 1 III dotata tuttavia delle sue stesse caratteristiche. Pare dunque che anche quest'anno Sony non intenda cambiare le carte in tavola, proponendo l'Xperia 5 IV come una versione compatta dell'Xperia 1 IV, di cui comunque ancora non sappiamo quasi nulla.

Stando a quanto riporta Notebook Check, l'Xperia 5 IV avrà uno schermo da 6,1", lo stesso dell'Xperia 5 III, mentre in termini di fotocamera possiamo aspettarci un sistema a tre lenti da 12 MP identico a quello del predecessore. La differenza maggiore rispetto al passato sarà la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus sotto la scocca del device, che andrà a sostituire lo Snapdragon 888 5G utilizzato l'anno scorso.

Cambiamenti degni di nota dovrebbero riguardare anche la batteria, che sarà più grande di quella dell'Xperia 5 III, la quale aveva una capacità di 4.500 mAh: probabilmente, dunque, la capacità di carica dell'Xperia 5 IV si attesterà attorno ai 5.000 mAh. Si tratta sicuramente di un valore di tutto rispetto, in linea con quello dei più recenti smartphone di Xiaomi e OnePlus e capace di superare nettamente la batteria di Samsung Galaxy S22, il rivale più temibile degli smartphone Sony.

Infine, secondo il leak lo smartphone manterrà il jack audio per le cuffie, a differenza di molti altri device Android. Tuttavia, ciò che resta da vedere è il prezzo del Sony Xperia 5 IV, poiché la casa di PlayStation tende a tenere i prezzi dei propri smartphone piuttosto alti, almeno rispetto alla concorrenza. Inoltre, Sony è anche più lenta delle rivali nell'aggiornamento dei propri dispositivi, il che potrebbe essere un deterrente all'acquisto per diversi utenti.