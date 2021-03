Xperia Ace 2 sarà il nuovo smartphone compatto di Sony, ma non arriverà in Italia

Il ritorno della gamma Xperia Compact vociferato ancora a fine gennaio 2021 sembrerebbe sempre più vicino, anche se non per noi consumatori occidentali. Il prossimo smartphone Sony Xperia dal formato compatto, infatti, a quanto pare arriverà solamente sul mercato asiatico con un nome già visto.

Secondo quanto riportato dai colleghi giapponesi di AndroidNext, alcuni addetti ai lavori avrebbero postato delle immagini e altri dettagli su Weibo riguardanti questo modello, il quale non sarà altro che il successore di Xperia Ace, chiamato molto semplicemente Sony Xperia Ace 2. Sempre stando ai loro post apparsi sul social cinese, lo smartphone dovrebbe giungere solamente in Giappone in esclusiva con l’operatore Docomo.

Per ora, quindi, è da escludersi un approdo negli Stati Uniti e in Europa, ma alcuni media occidentali lo hanno definito come il possibile avversario di “iPhone 12 mini” dunque rimarrà un dispositivo da tenere sott’occhio. Al momento, le indiscrezioni riportate da AndroidNext affermano che Xperia Ace 2 sarà dotato di chip Qualcomm Snapdragon 690 5G, per un display da 5,5 pollici, sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione e, vicino, un altro pulsante separato per la fotocamera.

Si tratta dunque di un modello con lo stesso processore dello smartphone entry-level OnePlus Nord N10, ergo viene difficile ora come ora pensare che si tratterà di un rivale dell’iPhone 12 mini. Sarà il tempo a rivelarci altri dettagli su Sony Xperia Ace 2, quindi per il momento limitiamoci a prendere questi rumor con le pinze.

Rimanendo nel mondo Sony, si parla anche del top di gamma Sony Xperia 10 III: su Geekbench, infatti, sono apparsi dei benchmark per cui questo telefono avrà il chipset Qualcomm Snapdragon 765G.