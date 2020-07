Alla fine del XVIII secolo a Londra un cittadino su cinque aveva la Sifilide

Verso la metà degli anni '30, proprio durante la fine del XVIII secolo, un londinese su cinque aveva la sifilide. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Economic History Review ha analizzato i dati dei ricoveri ospedalieri per tenere conto della malattia. I risultati mostrano un'incidenza molto più elevata a Londra rispetto agli altri paesi.

La malattia in questione, infatti, era fino a 25 volte meno comune nelle zone rurali dell'Inghilterra e del Galles durante fine del 1700. "Non sorprende che la cultura sessuale di Londra differisse da quella della Gran Bretagna rurale in questo periodo", sottolinea lo storico Simon Szreter, dell'Università di Cambridge nel Regno Unito. "Londra era in una lega completamente diversa dalle città provinciali - anche considerevoli - come Chester."

Gli esperti hanno esaminato attentamente i tassi di occupazione dei letti negli ospedali e la durata delle degenze ospedaliere dell'epoca, compresi i dati dei registri risalenti al 1760. Un totale di 2.807 pazienti all'anno venivano curati per la sifilide - intorno al 1775 - negli istituti esaminati. Moltiplicando i risultati ottenuti dal loro bacino di utenza al resto della città si arriva al dato iniziale: 1 londinese su 5 durante la fine del XVIII secolo aveva la sifilide.

Questi risultati, inoltre, si abbinano anche agli scritti contemporanei dell'epoca. "Comprendere i tassi di infezione è anche un modo cruciale per accedere a una delle attività umane, delle pratiche e dei comportamenti sessuali più private, e quindi storicamente nascoste". Parte dell'importanza dello studio deriva dalle lacune nelle nostre attuali conoscenze e racconta agli storici molto di più sui tassi di mortalità della sifilide, nonché sulle pratiche sessuali dei londinesi durante questo periodo.