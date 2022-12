XYZprinting Xmas Big Sale: crolla il prezzo di alcune stampanti 3D

Vi ricordate della nostra prova della stampante 3D XYZprinting da Vinci nano w, pensata per garantire una stampa 3D semplice? Ebbene, è giunto il momento di tornare a fare riferimento al brand su queste pagine per via di promozioni natalizie non di poco conto. Infatti, è crollato il prezzo di alcune stampanti 3D.

Più precisamente, XYZprinting ha lanciato l'iniziativa promozionale Xmas Big Sale, che rimarrà attiva fino all'1 gennaio 2023 e consente di usufruire di sconti fino all'80% sui prodotti legati al portfolio dell'azienda. In questo contesto, il prezzo della da Vinci Color mini è passato da 1.799 euro a 499 euro. In parole povere, c'è di mezzo uno sconto di ben 1.300 euro.

Ci sarebbe poi uno sconto importante sulla Nobel Superfine, dato che il costo di quest'ultima, per l'occasione, passa da 2.999 euro a 599 euro, per uno sconto di ben 2.400 euro. Tuttavia, in quest'ultimo caso la disponibilità è terminata al momento in cui scriviamo (cosa che fa pensare che le offerte non stiano passando inosservate tra gli appassionati del mondo della stampa 3D).

In ogni caso, al netto del crollo del prezzo delle due stampanti 3D indicate, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alle altre offerte lanciate per l'occasione: potete farlo mediante il portale ufficiale di XYZprinting (sì, vengono accettati anche ordini dall'Italia). Per il resto, se volete restare aggiornati in generale sulle altre iniziative promozionali legato al periodo natalizio, potrebbe interessarvi "fare un salto" sul canale Telegram delle offerte.