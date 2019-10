Yahoo: 358 Dollari di risarcimento agli utenti vittima della violazione degli account

Nelle ultime ore vari utenti Yahoo che sono stati vittima della massiccia violazione dei dati stanno ricevendo una mail in cui il motore di ricerca li avvisa che è previsto per loro un risarcimento in denaro da 358 Dollari. In molti hanno storto il naso, convinti si trattasse di un tentativi di phishing, ma non è così.

La decisione rientra nell'accordo con gli utenti attraverso cui la società mira a risarcire coloro che sono stati vittima del grave problema di sicurezza tra il 2012 e 2016.

Le violazioni state tre: due nel 2012, che però ha impedito agli hacker di ottenere l'accesso ai dati, ed una del 2013 in cui i malviventi informatici hanno ottenuto le credenziali di oltre 3 miliardi di account attivi a livello mondiale, tra cui username, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita, password e risposte alle domande di sicurezza.

Al momento l'accordo collettivo sarebbe indirizzato solo ai residenti di Stati Uniti ed Israele, i quali possono richiedere l'indennizzo.

Tra gli account che rientrano nella violazione figurano anche quelli di Yahoo Fantasy Sports, Yahoo Finance, Tumblr e Flickr.

L'accordo include una serie di vantaggi, tra cui figura un pagamento in contanti che potrebbe variare da meno di 100 Dollari ad un massimo di 358,80 Dollari, a seconda delle richieste. Tutti i dettagli sono presenti ne link presente poco sopra.