Yahoo Answer chiude i battenti dopo 16 anni: è la fine di un'era

Qualche anno dopo la chiusura di Yahoo Gruppi, il motore di ricerca ha annunciato che un altro storico servizio, utilizzato da milioni di persone, chiuderà i battenti: Yahoo Answer.

L'annuncio è arrivato attraverso un banner pubblicato sulla homepage di Yahoo Answer, dove è presente l'indicazione che chiuderà il prossimo 4 Maggio 2021, mentre dal 20 Aprile il sito sarà in modalità di sola lettura. Yahoo mette bene in chiaro che "non ci saranno altri cambiamenti ad altri servizi di Yahoo ed agli account Yahoo".

Sono state anche pubblicate delle FAQ sulla chiusura di Yahoo Answer, che spiegano meglio cosa accadrà nei prossimi giorni. Interessante anche notare che è messo a disposizione un tool che permette di effettuare il download di tutti i propri dati pubblicati su Answer: è necessario effettuare la richiesta tramite la pagina download, ma potrebbero essere necessari fino a 30 giorni prima che il link di download diventi disponibile.

Il file arriverà in formato JSON, il che vuol dire che per sfogliarlo bisognerà scaricare un'applicazione in grado di leggere tali file, dal momento che anche la lettura tramite un normale editor di testo potrebbe essere difficoltosa.

E' innegabile che con la chiusura di Yahoo Answer il web perde un altro pezzo di storia, ma probabilmente la decisione è arrivata anche a causa del calo dell'utilizzo guidato dall'esplosione dei social network.