Yahoo pronta a rilanciare il suo motore di ricerca? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

A quanto pare, Yahoo potrebbe presto rinnovare i suoi sforzi nel mercato dei motori di ricerca. Le indicazioni arrivano direttamente da alcuni annunci di lavoro dove l’azienda osserva come sia alla ricerca di un “Principal Product Manager per Yahoo Search”.

Nell’annuncio di lavoro si legge che “stiamo cercando un Product Manager per Yahoo Search. Cerchiamo persone interessate a spingersi oltre lo status quo per cambiare il modo in cui le persone interagiscono e utilizzano la ricerca”.

“In qualità di Product Manager per la ricerca, aiuterai a sviluppare la nostra strategia di ricerca e la roadmap e ne guiderai l’esecuzione” continua l’annuncio che elenca tutte le qualità richieste per questo ruolo. Nelle ultime settimane Yahoo ha anche riattivato l’account Twitter per Yahoo Search pubblicando alcuni teaser che potete vedere direttamente in calce.

Su LinkedIn, il Senior Vice president di Yahoo Brian Provost ha pubblicato un altro annuncio di lavoro che potrebbe contenere alcune indicazioni sulle prossime mosse della società: “nei prossimi anni ci sarà molta innovazione nella ricerca e non ci sono molti posti in cui puoi avere immediatamente un impatto così grande. Mi piacerebbe sentire la tua opinione se hai una passione per la ricerca e la creazione di esperienze di prodotto”.

Non è da escludere che questo ritorno nel campo della ricerca sia stato deciso dal CEO Jim Lanzone, che guida la compagnia da Settembre 2021 ed ha un’ampia esperienza nel settore. Non è chiaro che tipo di strategia abbia intenzione di mettere in atto per rilanciare quello che è stato un player importante nel settore, prima dell’arrivo di Google.

Negli ultimi anni, Yahoo ha ridimensionato in maniera importante le sue attività chiudendo anche Answer.