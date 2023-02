Yahoo rinuncia ad inseguire Google e Meta: tagliato il 20% del personale

Altro che rilancio del motore di ricerca di Yahoo: la (ormai ex) Big Tech starebbe infatti valutando un arretramento dal settore della tecnologia e dell'informatica, al punto da aver già annunciato il licenziamento del 20% della sua forza-lavoro complessiva, in una grande ristrutturazione del suo settore "tech".

A riportarlo è un articolo di Axios, che cita fonti interne al colosso delle ricerche sul web. Secondo la testata americana, i tagli impatteranno sul 20% della forza-lavoro complessiva di Yahoo, ma si abbatteranno principalmente sul settore ad tech, che perderà addirittura il 50% della manodopera impiegata nei suoi prodotti e nei suoi servizi. In totale, le persone colpite dai licenziamenti saranno ben 1.600.

I licenziamenti, molto probabilmente, metteranno fine agli sforzi di Yahoo per tornare a competere nel settore dei motori di ricerca, lasciando così via libera per la cannibalizzazione delle sue quote di settore ad aziende come Google e Meta. Ancora peggio, il CEO di Yahoo Jim Lanzone ha spiegato che i tagli al personale non dipendono dalla recessione economica, ma dai cambiamenti strategici interni alla compagnia.

La sezione ad tech di Yahoo, infatti, è quella che si occupa delle pubblicità del motore di ricerca dell'azienda. Con il progressivo declino di Yahoo in termini di utenza, il numero (e il costo) delle pubblicità sul browser si è ridotto, rendendo la divisione poco profittevole. Per questo, la profonda ristrutturazione di quest'ultima sarà "incredibilmente benefica per i profitti di Yahoo nel complesso", stando alle parole di Lanzone.

Nel complesso, comunque, pare che Yahoo continui ad avere un bilancio in positivo, facendo registrare ricavi per ben 8 miliardi di Dollari all'anno. Nonostante ciò, un'ondata di licenziamenti di così ampia portata potrebbe minare pesantemente i piani dell'azienda per un ritorno ai fasti di un tempo.