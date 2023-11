Yahoo Search si sta rinnovando per sfidare Google: lancio a inizio 2024

È ormai da tempo che circolano voci in merito a un rilancio di Yahoo Search, ma ora sembra ormai essere arrivato il momento in cui si muove effettivamente qualcosa. Infatti, alla fine è arrivato l'annuncio: la nuova sfida a Google, che di certo non sarà in discesa, partirà a inizio 2024 per Yahoo Search.

A tal proposito, come riportato anche da MSPowerUser, a metà novembre 2023 il profilo ufficiale di Yahoo Search su Twitter X ha pubblicato un post in cui si legge semplicemente "restate sintonizzati". A parlare, però, è più che altro il tweet condiviso, che integra un articolo di Search Engine Land. Quest'ultimo include delle dichiarazioni di Brian Provost, Senior VP and General Manager di Yahoo Search.

Essenzialmente, ci sarà un lancio del nuovo Yahoo Search a inizio del prossimo anno, per un'esperienza di ricerca ridisegnata. Per il momento non ci sono in realtà troppi dettagli in merito a quanto verrà effettivamente fatto per cercare di rendere più appetibile il motore di ricerca, ma probabilmente si fa riferimento sia a un redesign che (soprattutto) all'integrazione di funzioni di intelligenza artificiale.

Insomma, in un periodo di grande discussione in merito alla sfida tra Bing e Google, nonché relativamente al settore dei motori di ricerca in generale, un nome "del passato" sta tornando a circolare. Come andrà questo tentativo di rilancio? Staremo a vedere.