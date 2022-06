Yamaha lancia auricolari TWS per sportivi e audiofili: specifiche e prezzi in Italia

In questi mesi stiamo assistendo al lancio di una moltitudine di auricolari True Wireless sul mercato internazionale per ogni fascia di prezzo: oltre alle nuove Sennheiser Momentum True Wireless 3 lanciate nel mese di aprile 2022, in questi giorni abbiamo assistito al debutto di due auricolari TWS Yamaha, ovvero i modelli TW-ES5A e TW-E7B.

Nel caso delle Yamaha TW-ES5A si parla di cuffie wireless pensate per gli atleti, ben visibile dall’integrazione di un sistema di alette per stabilizzare al meglio gli auricolari anche quando si è in pieno movimento; inoltre, troviamo la certificazione IPX7 contro acqua e sudore. Il design vede quindi la presenza di pulsanti fisici, due sull’auricolare destro e uno a sinistra.

Sul fronte audio e connettività troviamo un trasduttore dinamico da 6 mm di diametro, il supporto ai codec audio Bluetooth AAC, SBC e aptX Adaptive, Bluetooth 5.2 per la connessione allo smartphone e una modalità Ambientale per udire i suoni esterni, mentre risulta mancare la cancellazione attiva del rumore. Infine, sul fronte autonomia si parla di 9 ore di ascolto con sole cuffie e circa 34 ore complessive con ricarica. Il prezzo ufficiale di questo modello è pari a 169 Euro, ma non ci sono dettagli relativi alla disponibilità.

Il modello Yamaha TW-E7B è invece pensato per coloro che amano la musica d’alta qualità: grazie ai trasduttori da 10 mm di diametro, compatibilità con Bluetooth 5.2 e codec adattivi SBC, AAC e aptX si trova uno standard decisamente più elevato, con solamente la certificazione IPX5 ma con la funzione di riduzione attiva del rumore ibrida definita “avanzata” dal produttore nipponico.

L’autonomia passa invece a 6 ore con ANC attiva, alle quali si aggiungono 16 ore grazie al box di ricarica. Il prezzo, in questo caso, arriva a 279 Euro.

Sempre Sennheiser ha presentato a fine aprile i suoi primi auricolari TWS sportivi.