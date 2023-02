Yandex afferma che il 'Google russo' sarebbe al centro di un leak del codice

La guerra sembra svolgersi per certi versi anche tramite hacker. Da un lato si è fatto riferimento ad hacker russi che colpiscono gli USA, mentre di recente sono arrivate indicazioni relative anche a un possibile attacco hacker ai danni del gigante russo Yandex, azienda dietro a quello che viene definito "Google russo".

Secondo quanto riportato da Reuters, nella giornata di martedì 31 gennaio 2023 il gigante russo del mondo Tech ha reso noto che parte del codice di Yandex sarebbe trapelato online. Più precisamente, al centro del tutto ci sarebbe un'indagine preliminare che avrebbe portato alla scoperta di violazioni relative ad alcune politiche interne.

Non è del tutto chiaro a quali aspetti dell'attività di Yandex sarebbe relativo il presunto codice trafugato, ma in una nota diffusa dalla holding olandese dell'azienda si legge che "la società sta prendendo la questione estremamente sul serio e ha avviato un'indagine approfondita sulla causa, il contenuto e le implicazioni del leak".

Non sembrano però coinvolti i dati degli utenti, perlomeno in questa prima fase in cui la questione sta venendo a galla. Ciò che sembrerebbe invece coinvolto nel problema in termini di cybersecurity sarebbero i contatti di alcuni partner di Yandex. L'azienda legata al "Google russo" si starebbe però già adoperando per cercare di risolvere le questioni, sempre stando a quanto riportato da Reuters.