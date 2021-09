Yeppon festeggia 10 anni con 10 offerte bomba al giorno su TV OLED, QLED e PC

Dieci candeline per Yeppon. Lo store online, che opera anche su eBay, ha deciso di festeggiare il compleanno con un'interessante volantino che propone 10 offerte bomba al giorno per 10 giorni, a cui si aggiungo 20 offerte su elettrodomestici, informatica, brico e TV.

In giornata odierna segnaliamo la promozione sul TV Samsung QLED da 75 pollici Ultra HD 4K HDR10 Plus a 799,99 Euro, ma anche un'interessante offerte sul TV Philips 43PUS7805/12 da 43 pollici 4K con HDR10+ a 359,99 Euro.

Le offerte non si concludono qui, perchè troviamo anche a prezzo ridotto il monitor piatto per PC Lenovo D32Q da 31,5 pollici Quad HD IPS nero a 199,99 Euro. Infine, sempre dal fronte tech sono disponibili in offerta le AirPods 2 a 109,99 Euro.

Tra le promozioni che saranno disponibili per tutti i 10 giorni, troviamo sconti fino al 50% sul comparto dell'informatica: monitor, PC, laptop e router vengono offerti a costi davvero molto vantaggiosi. Molto ampia anche la proposta di TV in offerta su Yeppon per i dieci anni: rientrano marchi come LG, Samsung e Philips, con i modelli 2021 che rientrano nel volantino.

Ovviamente i costi di consegna variano a seconda del prodotto, ma è anche possibile godere del pagamento in 10, 20 o 30 rate tramite il finanziamento Findomestic.