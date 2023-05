Yesterday cantata da Freddie Mercury e Hurt da Lana Del Rey: un'IA ci è riuscita

L’IA è destinata ad avere ripercussioni importantissime sul futuro dell’umanità ed anche sulla musica, come dimostra la rimozione da Spotify di migliaia di brani. Tuttavia, i video che stiamo per proporvi oggi sono davvero incredibili.

Lo youtuber Hassie Casañas, infatti, utilizzando l’intelligenza artificiale è riuscito a far cantare Yesterday dei Beatles a Freddie Mercury, e Hurt di Johnny Cash a Lana Del Rey. I risultati, come si può vedere sono davvero incredibili, oltre che inquietanti.

Come evidenziato da LouderSound, i risvolti di questi utilizzi dell’IA sono potenzialmente importantissimi ma anche pericolosi in quanto il fatto che le intelligenze artificiali siano in grado di replicare la voce di qualcuno (sia vivo che morto) potrebbe comportare problemi anche a livello di diritti d’autore.

Tuttavia, in casi come questi gli ascoltatori e fan si sono detti affascinati, e se qualcuno ha avanzato qualche perplessità, in molti hanno promosso l’idea di Casañas.

Di recente sono arrivate anche le preoccupazioni di Steve Wozniak sull’utilizzo dell’IA, che a sua detta potrebbe essere utilizzata per truffare gli utenti e generare tentativi di phishing non facilmente riconoscibili in quanto sempre più vicini alla realtà.

