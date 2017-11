Yi 360 VR Camera: 30 Euro di sconto su Amazon sul prezzo originale

Interessante offerta lanciata da Yi su Amazon Italia , per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare la 360 VR Camera, a cui permette di risparmiare fino asul prezzo totale della fotocamera.

Per accedervi, infatti, basta collegarsi alla pagina ufficiale d'acquisto della telecamera, raggiungibile attraverso questo indirizzo ed inserire il codice promozionale "VG2FG994" prima del check out, per vedersi scalare i 30 Euro previsti dalla promozione.

Come si legge nelle condizioni, l'offerta è disponibili limitatamente, e sarà effettiva solo dopo aver completato l'ordine, e non inserendo semplicemente il prodotto nel carrello. Per potervi accedere, bisognerà effettuare l'acquisto attraverso la procedura standard e non con la funzione 1-Click.

La fotocamera 360 VR Camera di YI è disponibile a 399,99 Euro su Amazon Italia, e beneficia anche di tutti i vantaggi previsti per gli utenti Prime, il che vuol dire che è prevista la spedizione in tempi brevi e senza alcun sovrapprezzo.

A livello di caratteristiche tecniche, è in grado di registrare video in 5.7K a 360° e 30 fotogrammi al secondo, include la funzione di stitching integrata e supporta lo streaming dal vivo in 4K grazie al modulo WiFi integrato da 2.4 e 5 GHz. L'applicazione presente per iOS ed Android, consente di accedere a quattro differenti modalità, scaricare e condividere all'istanti fotografie e filmati sui vari social network.

Nella confezione è anche presente un mini treppiede ed un borsello protettivo, oltre che ovviamente il cavo USB-C e la telecamera.