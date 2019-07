Yi: 45% di sconto su Amazon per la telecamera di sorveglianza

In attesa del Prime Day 2019, sono tanti i brand che stanno proponendo offerte su Amazon come marcia d'avvicinamento alla due giorni di promozioni. Quest'oggi è la volta di Yi, il brand controllato da Xiaomi che propone un'interessante offerta sulla telecamera di sorveglianza per esterni.

Dopo l’offerta-lancio sulla novità “on the road” di YI Technology, YI Dashcam Nightscape, ecco allora un’altra promo in anteprima, stavolta per uno dei prodotti storici dell’azienda, YI Outdoor 1080, per l’occasione al super-prezzo mai fatto prima di soli €45,99 (-45% rispetto al prezzo di listino!).

Per godere dell'offerta basta inserire il codice promozione OUTDOOR4599 al momento del pagamento.

La telecamera è impermeabile grazie alla certificazione IP65, garantisce la visione notturna, audio bi-direzionale, cloud opzionale e connettività WiFi per sorvegliare al meglio la casa durante le vacanze.

L'offerta è valida da oggi fino alle 23:45 di Domenica 14 Luglio. Come sottolineato dallo stesso produttore, l'offerta è valida solo tramite il link presente poco sopra in quanto rimanda allo store Seeverything Italy. Se si tenta di utilizzare il coupon presso altri negozi, lo sconto non verrà applicato e si pagherà la telecamera a prezzo pieno.

Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta, che cade in un periodo in cui sempre più italiani sono in vacanza e lasciano le case da sole.