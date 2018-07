Yi Gimbal: lo stabilizzatore per smartphone è disponibile in Italia ad 89,99 Euro!

Yi, il popolare produttore di action camera ed accessori per la mobilità, ha annunciato che da oggi Yi Gimbal per smartphone può essere acquistato anche in Italia, ad un prezzo vantaggioso grazie all'offerta di lancio che sarà disponibile solo per i prossimi due giorni.

Da oggi, 3 Luglio, fino a domani Mercoledì 4 Luglio, l'accessorio può essere acquistato da Amazon Italia a soli 89,99 Euro. Per risparmiare i 50 Euro, basta inserire al momento dell'acquisto, nell'apposito campo, il codice di sconto YIGIMBAL3.

Yi Gimbal, per chi non lo conoscesse, è uno stabilizzatore per smartphone a tre assi, compatibile con iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, OnePlus, Xiaomi, Google ed altri smartphone Android.

Grazie al braccio, è possibile catturare filmati ultra-stabili direttamente dallo smartphone. Il controllo wireless permette di iniziare ed interrompere la registrazione dei filmati e di cambiare le modalità attraverso un'interfaccia semplice.

Gimbal include tre assi con rotazione pan/tilt da 360 gradi, il che consente di registrare filmati in Modalità Panorama e Tracciamento Smart, allo scopo di renderli più originali e coinvolgenti, in pieno stile cinematografico.

Nella confezione è presente anche un cavo USB. Yi offre garanzia per un anno e reso incondizionato entro trenta giorni ed assistenza in italiano.

Il prezzo corrente di Amazon è di 139,99 Euro, mentre quello di listino è di 149,99 Euro.