Yi, partono le offerte di Halloween: in sconto su Amazon tanti prodotti!

Halloween è dietro l'angolo e su Amazon è già tempo di offerte. Quest'oggi la società cinese Yi ha annunciato che dalla mezzanotte di domani, martedì 29 Ottobre, fino alle 23:59 di Domenica 3 Dicembre saranno disponibili in offerta tanti prodotti. Alcuni sconti sono già partiti però.

La nuova Yi Home Camera 3 ad esempio sarà in offerta su Amazon allo stesso prezzo di Prime Day, ovvero 31,49 Euro, per un risparmio del 37%, semplicemente inserendo il codice sconto YIHOME3149 al momento del pagamento.

La telecamera di sorveglianza domestica offre visione notturna, notifiche super-filtrabili, risoluzione in 1080p Full HD, rilevamento di suoni anomali e di movimenti con notifiche push, a cui si aggiunge l'audio bi-direzionale, l'accensione e lo spegnimento programmabili, l'archiviazione su cloud ed altre funzioni.

Le offerte non finiscono qui, perchè oggi, lunedì 28 Ottobre la top seller Yi Telecamera da Esterno 1080p figura tra le offerte del giorno al prezzo di 54,99 Euro, per un risparmio netto del 35% rispetto al costo classico di vendita.

In questo caso siamo di fronte ad una telecamera da esterni con certificazione IP65 che la rende resistente sia ai corpi solidi che liquidi, visione notturna, risoluzione in 1080p, cloud opzione ed altre funzioni.

Halloween è già iniziato e Yi propone già due offerte "da paura".