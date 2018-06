Yi presenta la nuova Cloud Dome Camera: si parte da 49,99 Euro

YI, ha annunciato oggi YI Cloud Dome Camera 1080p, la più recente aggiunta ai dispositivi domestici intelligenti di YI per ogni budget e necessità.

La telecamera di sicurezza avanzata per la visione notturna è dotata di un sistema intelligente e di LED IR 940nm non invasivo per garantire immagini chiare e di alta qualità, in modo da poter vedere più a fondo nella tonalità di nero.

"Le persone vogliono essere sicure che il loro posto sia sicuro sia a casa che in ufficio. La più recente videocamera di sicurezza YI sarebbe la soluzione migliore", ha affermato Sean Da, CEO di YI Technology. "Una volta che le persone usano YI Cloud, non c'è più limite di archiviazione, si possono salvare video e condividere filmati in qualsiasi momento. Con YI Cloud non ci si deve preoccupare di perdere filmati, anche se la fotocamera viene danneggiata o rubata. ”



YI Cloud mantiene i filmati sicuri, criptati e accessibili sempre e ovunque. Tutti i filmati sono al sicuro da furti e danni e tutto il traffico dati tra dispositivo / App sul server è protetto con crittografia standard del settore finanziario.



Solamente a giugno, YI offre il piano di abbonamento europeo con uno sconto del 20% per un piano annuale.

La YI Cloud Dome Camera 1080p è ora disponibile per € 49,99 su Amazon Italia. Solo oggi la fotocamera può essere acquistata con il 26% di sconto con il codice speciale YICLOUD2 su Amazon Italia.