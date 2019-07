Yi: super sconto sulla Mirrorless M1 a tre giorni dal Prime Day

A tre giorni dal Prime Day 2019, Yi, il brand gemello di Xiaomi, propone un'interessante offerta sulla Mirrorless M1 con sensore micro quattro terzi da 20 megapixel con lente intercambiabile ed in grado di girare video in 4K

La società di Seattle propone la versione con Lente Zoom e colorazione nera per un tempo limitato al super-prezzo di soli €229,99 (110€ di Sconto!) semplicemente inserendo all’acquisto il codice-sconto YIM122999.

L’offerta è valida da adesso fino a Martedì 16 Luglio 2019 ore 11:00 (in pieno Prime Day), e si affianca agli altri sconti, tra cui quello proposto due giorni fa sulla Yi Outdoor 1080, che sta riscuotendo un successo strepitoso che gli è valso il posto tra gli Amazon Best-Seller.



Come avvenuto già in passato, l'offerta è valida inserendo nell'apposito campo di Amazon il coupon di cui sopra, ma attenzione: funziona solo tramite il link inserito nella notizia, che rimanda allo store Seeeverything Italy. Se si inserisce la fotocamera da un altro negozio, il codice non sarà valido e bisognerà pagare la mirrorless a prezzo pieno.

Yi ha già svelato che durante il Prime Day proporrà altre offerte, su cui però non abbiamo ancora indicazioni. Everyeye seguirà la due giorni di promozioni con tante notizie che vi guideranno alla ricerca dei migliori sconti.