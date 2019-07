Yotobi dice che le persone skippano le interviste, Dario Moccia risponde

Yotobi e Dario Moccia sono due degli YouTuber italiani più famosi. Il primo conta ben 1,4 milioni di iscritti al suo canale YouTube, mentre il secondo dispone di circa 270.000 seguaci. In queste ore, i due hanno discusso a distanza in merito al rendimento delle interviste su YouTube, partendo da un'affermazione di Yotobi.

Infatti, durante una live su Twitch, Yotobi ha dichiarato quanto segue: "Ho preso Uzumaki (noto manga seinen di genere horror, ndr) ed è fuori di testa, è bellissimo. (In riferimento a Junji Itō, noto creatore di manga, ndr) L'ha anche intervistato Dario (Moccia, ndr), ma è uno di quei video che skippi. Però io non l'ho skippato quello, l'ho visto". Si tratta quindi di una leggera critica ai video intervista presenti su YouTube, che secondo Yotobi verrebbero skippati dalle persone.

Ovviamente, alcuni utenti hanno segnalato la dichiarazione di Yotobi direttamente a Dario Moccia, che ha risposto alle affermazioni del collega in una live su Twitch (minuto 46:00). In particolare, lo YouTuber ha replicato quanto segue: "Lo skippano le persone 'casual' del mio canale. Le persone affezionate guardano molto le interviste, mentre quelle che invece amano i video dove si parla un po' di più di manga 'mainstream' [...] vedono solamente quella tipologia di contenuto".

In definitiva, Dario Moccia ha dato in parte ragione a Yotobi, dichiarando: "Ha ragione dato che lui si riferiva all'utente medio, che di sicuro non guarda queste interviste. Ha torto se invece pensiamo al pubblico fidelizzato".

Quello che emerge da questo dibattito è quindi il fatto che l'utente medio di YouTube non ama molto guardarsi le interviste integrali, perlomeno dal punto di vista di Yotobi e Dario Moccia. Nel caso foste interessati all'intervista citata, vi consigliamo di dare un'occhiata al video di Dario Moccia con Junji Itō.