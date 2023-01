Young Platform 'conquista' la Francia: certificazione per l'exchange torinese

Young Platform aggiunge un nuovo tassello alla sua incredibile storia. Nata sotto l'egida dell'incubatore del Politecnico di Torino, la giovane startup si è saputa conquistare il suo posto nel mercato crypto e finalmente ha "conquistato" anche la Francia.

Complice la sua idea di guadagnare camminando con Young Platform Step, la piattaforma è divenuta presto il principale exchange italiano e in queste ore ha finalmente annunciato di aver ottenuto la licenza dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF), divenendo completamente abilitata per operare in Francia, uno dei mercati più dinamici nel Vecchio Continente con l'8% della popolazione che già possiede criptovalute.

Con il numero E2022-60, Young Platform è ora a tutti gli effetti un operatore di servizi di asset digitali (prestataire de services sur actifs numériques, o PSAN) in suolo francese e l'entusiasmo della piattaforma traspare dalle parole di Ambroise Hélaine, Country Manager Francia di Young Platform: "Al di là della semplice conversione di criptovalute, la missione di Young Platform è quella di trasformare i complessi concetti tecnici sviluppati da una manciata di talentuosi sviluppatori in meccanismi semplici e fruibili dalla maggior parte delle persone. Infatti, crediamo pienamente che il fattore abilitante di questo mercato non sia tecnologico, ma educativo. Il nostro ecosistema di applicazioni consente agli utenti di progredire nei loro tempi per prendere decisioni di investimento informate".

"L'espansione di Young Platform in Europa è un passo importante per la crescita della nostra azienda e rappresenta una nuova opportunità per chiunque voglia accedere al mercato delle criptovalute tramite le soluzioni innovative di Young Platform. Siamo entusiasti di questo importante traguardo e non vediamo l'ora di espanderci e offrire i nostri servizi a un pubblico ancora più ampio", ha concluso Andrea Ferrero, CEO dell'azienda.

Meritato successo per la piattaforma, che ha proposto un sistema innovativo per creare consapevolezza nei suoi utenti. Ne abbiamo parlato nella nostra guida a Young Platform.