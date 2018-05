Young Signorino: Instagram banna il profilo del fenomeno mediatico del momento

Il rapper Young Signorino è sicuramente tra i personaggi più chiacchierati del momento sul web. Oggi arriva la notizia che il suo profilo ufficiale Instagram è stato bannato, anche se non sono ancora chiare le cause del tutto.

Signorino, al secolo Paolo Caputo, è rapidamente diventato un fenomeno mediatico del web, all'età di soli 19 anni. Infatti, il ragazzo ha totalizzato oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube con la sua "Mmh ha ha ha", mentre il nuovo singolo "La danza dell'ambulanza" risulta attualmente essere primo in tendenze con quasi 2 milioni di visualizzazioni in circa due giorni. Il tutto lo ha portato a collaborare con Big Fish, uno dei produttori italiani più conosciuti nell'ambito rap, che in passato ha realizzato delle canzoni con nomi del calibro di Fabri Fibra. Inoltre, Dolcenera ha recentemente deciso di realizzare una cover della suddetta "Mmh ha ha ha".

Insomma, numeri e collaborazioni da capogiro, che però hanno anche creato molte polemiche. Il perché è presto detto: si tratta di un artista quantomeno controverso, che non può che far discutere. Per quanto riguarda il suo ban da Instagram, sembra probabile che il tutto sia dovuto ad alcune recenti Storie in cui non le mandava di certo a dire nei confronti di alcuni suoi "colleghi". Nonostante questo, però, Signorino ha subito creato un nuovo profilo, che ha già raccolto 70.000 seguaci.