YouPorn punta sulla privacy: si potranno creare account senza indirizzi email

YouPorn punta tutto sulla segretezza, com'è giusto che sia visto il mercato a cui si rivolge. La piattaforma dell'impero PornHub ha annunciato che da ora gli utenti saranno in grado di creare account anche senza inserire alcun indirizzo email, grazie alla nuova funzionalità "accesso privato", che faciliterà la vita a molti.

Secondo PornHub, tramite questo nuovo sistema i visitatori potranno personalizzare il feed di contenuti e dei consigli senza avere il timore che il proprio account sia collegato ad un indirizzo email. Si tratta di un cambio di strategia importante, in quanto fino ad ora era obbligatorio inserire un indirizzo di posta elettronica per aprire un profilo o per effettuare l'accesso.

L'Accesso Privato sarà disponibile tramite un widget dedicato incluso nella pagina di login. Il ramo di Pornhub ha sottolineato che la mossa va verso la direzione intrapresa da tempo attraverso cui mira a rafforzare la privacy dei propri visitatori.

Oltre al login privato, YouPorn ha anche introdotto un tema chiaro, che presto dovrebbe diventare la scelta di default per tutti gli utenti. Proprio quest'ultimo aspetto va in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo nel mercato della tecnologia, che si muove ogni giorno verso temi scuri: ieri abbiamo parlato di Whatsapp ed oggi di Instagram, che stano lavorando per implementare le nuove UI.