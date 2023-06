YouTube 1080p Premium, Google dà il via ai test su Android e Google TV

YouTube ha dato il via ai test del nuovo livello Premium 1080p con bitrate migliorato per gli utenti Android e Google TV. A riportare la notizia è il sito web PhoneArena, secondo cui il nuovo livello sarebbe apparso già a diversi utenti dopo le prime segnalazioni di inizio anno arrivate da alcuni utenti iOS selezionati.

YouTube 1080p Premium offre un bitrate più elevato rispetto all’opzione 1080p standard, che si traduce in una migliore qualità di streaming per i filmati e meno buffering. I vantaggi saranno particolarmente importanti per coloro che sono dotati di connessioni internet ad alta velocità e TV di grandi dimensioni.

Le segnalazioni arrivano da post pubblicati su Reddit e Twitter, ma al momento i test coinvolgerebbero solo un ristretto giro di persone. Nella descrizione, comunque, Google sottolinea che “mentre tutti gli utenti avranno ancora accesso alla risoluzione 1080p, questa impostazione di qualità 1080p migliorata farà risultare l’esperienza più nitida e chiara, specialmente per i video con molti dettagli e movimento”.

Google intende utilizzare questa nuova opzione per spingere ulteriormente l’acceleratore sugli abbonamenti a YouTube Premium, per cui sono stati aumentati i prezzi per il piano familiare.

Le novità che stanno interessando la piattaforma sono tante: solo qualche giorno fa YouTube ha tagliato i requisiti per la monetizzazione, per la contentezza dei creator che possono guadagnare con soli 500 iscritti.