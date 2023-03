YouTube, dal 6 Aprile 2023 addio alle pubblicità overlay sui video: ora è ufficiale

Importante cambiamento annunciato da Google per il sistema pubblicitario di YouTube. In un post pubblicato sul forum d’assistenza, la piattaforma di condivisione video ha annunciato che dal 6 Aprile 2023 non compariranno più le pubblicità pop-up overlay dai filmati.

Si tratta di quei video che sono mostrati in stile banner sulla parte sottostante delle clip, poco sopra la barra di navigazione, come mostriamo nella grafica presente in calce.

La scelta, spiega Google, è stata presa in quanto evidentemente i gestori si sono resi conto che potrebbe impedire una corretta visualizzazione dei filmati dei creator.

“A partire dal 6 aprile 2023, il formato pubblicitario “Annunci in overlay” non verrà più visualizzato su YouTube allo scopo di contribuire a migliorare l’esperienza degli spettatori e spostare il coinvolgimento verso formati a rendimento più elevato su desktop e dispositivi mobili. Gli annunci in overlay sono un formato di annunci legacy pubblicato solo su computer desktop e disturbano gli spettatori. Prevediamo di vedere un impatto limitato per la maggior parte dei creator man mano che il coinvolgimento si sposta verso altri formati pubblicitari” si legge nel post.

I creator da YouTube studio non avranno più la possibilità - dal 6 Aprile 2023, di aggiungere o rimuovere le pubblicità in overlay da YouTube Studio dalle opzioni di monetizzazione.