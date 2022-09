Da YouTube 6 miliardi di Dollari extra all'industria musicale: i dati di Google

Mentre YouTube testa le pubblicità non skippabili. il colosso di Mountain View ha annunciato i dati relativi al contributo che la piattaforma di streaming video ha dato all’industria musicale lo scorso anno.

Nella fattispecie, grazie ad un modello a doppio binario caratterizzato da annunci pubblicitari e sottoscrizione di servizi premium, YouTube nel 2021 ha versato nell’industria musicale extra profitti per 4 miliardi di Dollari. Nei 12 mesi tra luglio 2021 e giugno 2022, invece, ha corrisposto oltre 6 miliardi di Dollari all’industria, con un incremento di 2 miliardi rispetto a quelli del 2021.

Lyor Cohen, Global Head of Music di YouTube, ha spiegato che “vogliamo che il nostro modello a doppio binario - che include gli annunci pubblicitari e la sottoscrizione ai servizi premium - diventi la fonte di guadagno principale dell’industria musicale entro il 2025. Ed è per questo che YouTube monetizza tutti i formati musicali (video short e long, tracce audio, live, etc…) su tutti i supporti (desktop, tablet, dispositivi mobili e TV), in oltre 100 paesi. E il tempo di visualizzazione complessivo dei contenuti musicali di YouTube su computer, dispositivi mobili e TV continua a crescere anno su anno”.

YouTube si è anche mostrato pioniere nell’introduzione della monetizzazione per i contenuti generati dagli utenti, che hanno generato più del 30% di introiti per artisti, autori e titolari di ritratti. Gli Shorts invece hanno generato 30 miliardi di visualizzazioni al giorno, con 1,5 miliardi di utenti registrati al mese.