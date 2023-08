Youtube dice addio ai link nei commenti: ecco le nuove regole

La nuova interfaccia per gli Shorts su Youtube è solo la punta dell'iceberg del piano di rinnovamento che BigG ha in mente per la sua piattaforma di intrattenimento, che passa anche e soprattutto da una maggiore piacevolezza nell'interazione della community.

In tal senso arrivano interessanti novità per quel che riguarda la possibilità di condividere link nei commenti sotto ai video e agli Shorts. In particolare, sembra che Google sia intenzionata a rendere "non cliccabili" i link contenuti in talune tipologie di contenuti, proprio per mitigare l'eccessiva presenza di spam e di tentativi di scam.

In altre parole, saranno banditi di fatto i link negli Shorts, sia nei commenti che nelle descrizioni dei video e nel feed verticale, sancendo un profondo cambiamento per la piattaforma e per i suoi contenuti maggiormente in voga al momento, nonostante la Youtube già possieda un sistema piuttosto efficace per l'identificazione di contenuti fraudolenti. Queste modifiche entreranno in vigore il 31 agosto 2023.

Inoltre, a partire dal 10 agosto 2023, non saranno più permessi banner con icone social cliccabili, mentre dal 23 agosto i creator potranno utilizzare un nuovo tool per la promozione dei propri link personali, che saranno disponibili nella pagina principale del proprio canale, sotto la descrizione breve, sotto forma di menu a comparsa.

Nel frattempo, ricordiamo che anche gli altri social non stanno a guardare e, in primis, TikTok sta pensando anche ai post testuali e a contenuti maggiormente statici da dare in pasto all'algoritmo.