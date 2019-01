YouTube aggiorna l'app per mobile: arriva la navigazione con gesture

E' innegabile che la navigazione su dispositivi mobili tramite swipe e gesture rappresenti una novità su cui stanno puntando le principali aziende per rendere l'UI delle applicazioni più immediata e facile da utilizzare. Alla lista si è aggiunta anche YouTube, che ha annunciato l'arrivo di un importante aggiornamento.

Il pacchetto, già in arrivo su iOS, offre agli utenti un nuovo modo per visualizzare il video successivo a quello in riproduzione: basta scorrere da destra verso sinistra ed il gioco è fatto. Effettuando lo swipe in direzione opposta invece partirà la riproduzione del filmato precedente, che partirà da dove era stato interrotto. Secondo quanto riferito da TechCrunch, il supporto è disponibile sia in modalità schermo intero verticale che orizzontale.

Questo nuovo sistema di navigazione potrebbe quindi rivelarsi molto utile per permettere agli utenti di scoprire nuovi creatori di contenuti, oltre a facilitare l'esplorazione del catalogo contenuti. L'obiettivo di YouTube è aumentare il tempo medio trascorso dagli utenti sull'app, che può essere visto attraverso l'apposita sezione che è stata introdotta proprio di recente nel client ufficiale.

La riproduzione di YouTube da dispositivi mobili rappresenta per la piattaforma di Google la fonte principale di guadagno. Sull'arrivo della novità anche su Android, invece, non sono disponibili informazioni. Il rollout su iOS è in programma nel corso della settimana.