YouTube aggiorna le linee guida: stop a video come la Bird Box Challenge

YouTube ha silenziosamente aggiornato le proprie linee guida per i creatori di contenuti, aggiungendo un'importante novità attraverso cui mira a rendere la piattaforma più sicura da filmati che se emulati potrebbero avere ripercussioni anche nella vita reale.

Il sito infatti ha rivelato che non accetterà più video che ritraggono scherzi ed acrobazie pericolosi come la Bird Box Challenge.

La compagnia mira ad impedire ai creatori di incoraggiare gli spettatori a partecipare a sfide che spesso si sono rivelate pericolose, come la In My Feeling Challenge cha la scorsa estate è divenuta popolare in tutto il mondo portando anche a vari incidenti, dal momento che vedeva gli utenti scendere improvvisamente dalle macchine per ballare con l'auto in movimento.

YouTube nella nuova linea guida afferma che "i contenuti che incoraggiano la violenza o attività pericolose che possono causare gravi danni fisici o morte violano la nostra politica interna. YouTube è la patria di molte sfide amate e scherzi virali, ma dobbiamo essere sicuri che ciò che è divertente non vada oltre il limite e non sia dannoso o pericoloso. Abbiamo aggiornato le nostre linee guida per chiarire che vietiamo tali sfide che potrebbero provocare gravi pericoli o morte o che causano gravi problemi emotivi ai bambini".

Le FAQ sono state aggiornate e spiegano che è giusto condividere clip di scherzi simpatici, a patto che non provochino danni ai protagonisti. Nello specifico YouTube si sofferma anche sul fatto che saranno vietati anche scherzi a livello emotivo, come quelli in cui veniva fatto credere ai bambini che i genitori fossero morti.