YouTube aggiorna la sezione commenti: nuovi strumenti contro spam, bot ed abusi

In un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, YouTube ha annunciato l’introduzione di una serie di nuovi strumenti che hanno l’obiettivo di intensificare la lotta contro spam, bot e linguaggio offensivo.

Il gigante dei motori di ricerca ha spiegato che con queste novità intende fugare le preoccupazioni dei creator.

Uno dei principali cambiamenti riguarda il miglioramento del sistema di rilevamento dello spam nella sezione commenti. Il team di ingegneri ha lavorato duramente per migliorare il rilevamento automatico dello spam ed è stato in grado di eliminare 1,1 miliardi di commenti spam nella prima metà del 2022. Tuttavia, gli spammer si sono adattati ed hanno trovato nuovi strumenti per aggirare il sistema, che ora è stato aggiornato ulteriormente per renderlo ancora più efficace.

Fronte commenti offensivi, YouTube ha introdotto un avviso di rimozione e timeout che avviserà gli utenti quando i loro commenti vanno contro le linee guida delle community, e li rimuoverà. Nel caso in cui lo stesso account dovesse continuare a violare le linee guida, si procederà con un ban di 24 ore. I test interni effettuati hanno mostrato che questi sistemi hanno ridotto le recidive.

L’ultima novità riguarda i creator: ora il sistema fornirà una stima approssimativa su quando un video appena caricato terminerà l’elaborazione e sarà disponibile a piena risoluzione, in 1080p, 2160p o 4320p.

Qualche giorno fa intanto YouTube ha semplificato la ricerca video su Android attraverso una serie di nuovi widget.