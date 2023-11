YouTube aggiunge la sezione Per te ai canali: ecco il feed in stile TikTok

Si tratta di un momento di grandi novità per Google: basti pensare all'approdo dell'IA generativa su YouTube. A proposito di questa piattaforma, però, ora c'è anche l'arrivo di una playlist "Per te" relativa ai canali.

Più precisamente, come riportato anche da The Verge, nonché così come spiegato mediante il portale di supporto ufficiale Google (e come già indicato in passato attraverso un video pubblicato sul canale YouTube Creator Insider), a partire dalla giornata del 20 novembre 2023 inizierà a comparire sulla piattaforma di Google questa sezione.

Per il momento, infatti, sono semplicemente state date ai Content Creator le prime indicazioni per farsi trovare preparati alla novità, visto che dalla succitata data inizierà a comparire nelle schede Home dei loro canali. Ma a cosa serve precisamente la sezione "Per te"? Come si evince dal nome, questa si basa su contenuti personalizzati in base ai gusti dell'utente.

Più precisamente, basandosi sulla cronologia di visualizzazione dei video, l'algoritmo di YouTube metterà in evidenza agli utenti contenuti che potrebbero risultare di loro interesse. Se vi ricorda per certi versi il feed di TikTok, non siete i soli.

In ogni caso, per maggiori dettagli su come i Content Creator possono personalizzare il proprio canale, potrebbe interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Google. Per intenderci, i gestori di un canale YouTube possono scegliere se far comparire o meno la nuova sezione. Inoltre, risulta possibile per i Content Creator eventualmente impostare filtri come "solo Shorts", "solo dirette", un "mix di contenuti" e così via.