YouTube vi aiuta a saltare le parti più noiose dei video: nuova feature

Nel corso degli anni YouTube, la popolare piattaforma video di Google, si è evoluta particolarmente, implementando sempre più funzionalità intelligenti, in grado di migliorare l'esperienza utente. Abbiamo già fatto riferimento su queste pagine alla traduzione automatica dei titoli di YouTube (che non piace a tutti), ma c'è un'altra novità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, il colosso di Mountain View ha scelto al giornata del 18 maggio 2022 per lanciare una funzionalità, disponibile sia lato Web che per quel che riguarda le applicazioni ufficiali per dispositivi mobili di YouTube, che permette agli utenti di ottenere indicazioni sulla parte più vista di un video da parte della community.

In parole povere, l'intento è quello di indirizzare gli spettatori direttamente al "momento saliente", nel caso in cui magari ci sia un video dalla durata elevata in cui accadono molte altre cose che qualcuno definirebbe "noiose". L'esempio che potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia riguarda un video relativo all'evento Google I/O 2021: guardando bene il player, noterete la presenza di un grafico bianco appena sopra alla barra rossa.

Ebbene, quest'ultimo indica le parti più viste, così che per l'utente sia semplice individuare al volo ciò che tutti stanno guardando. Inoltre, si tratta sicuramente di una novità interessante anche per analizzare quali parti di un contenuto hanno attirato maggiormente l'attenzione del pubblico. In ogni caso, la feature è in fase di rilascio per tutti, in quanto sono già stati effettuati i dovuti esperimenti con gli utenti YouTube Premium.