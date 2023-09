YouTube allunga la pubblicità su TV, ma ne riduce la frequenza

Sembra proprio essere tempo di novità in casa Google. Infatti, dopo l'arrivo della sezione YouTube Playables, è stato annunciato un cambio di rotta per quel che riguarda il modo in cui vengono visualizzate le pubblicità nell'app per TV.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, l'obiettivo dell'esperimento che Google sta conducendo in questo periodo è quello di evitare che ci siano troppi annunci sparsi nel video. In parole povere, si punta a offrire agli utenti un'esperienza con meno interruzioni pubblicitarie, andando però a rendere più lunghe quelle che rimangono.

Essenzialmente, dunque, sembra proprio che BigG voglia rendere gli annunci più rari, ma anche più lunghi. Al momento non si hanno però maggiori dettagli in merito a quale potrebbe effettivamente essere la durata di questa nuova tipologia di interruzioni pubblicitarie, visto che non sembra esserci una lunghezza prestabilita (come indicato da Nicky Rettke, a capo dell'ad product team di YouTube, ai microfoni di The Verge).

Per il resto, di mezzo c'è anche un revamp grafico del timer degli annunci, come potete vedere nell'immagine presente in calce. Va detto in ogni caso che per il momento si tratta solamente di un test riguardante un ristretto numero di utenti, dunque non è chiaro se poi la novità verrà estesa a tutti o meno. Cosa accadrà in questo ambito? Staremo a vedere.