YouTube per Android, 4K HDR disponibile in Italia per tutti gli smartphone

Il noto servizio di streaming video YouTube sta introducendo una novità interessante. Infatti, molte persone stanno iniziando a vedere la possibilità di selezionare una risoluzione più elevata rispetto al passato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech ed Engadget, ora l'applicazione ufficiale di YouTube per Android permette a un vasto numero di utenti di selezionare l'opzione relativa alla risoluzione 4K dei video. Questo non sembra dipendere dalla risoluzione effettiva dello schermo dei dispositivi mobili, ma sembra semplicemente trattarsi di una novità selezionabile da tutti, che sta arrivando pian piano lato server.

Gli utenti che l'hanno già ricevuta affermano che basta aprire un video caricato ad alta risoluzione, premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, selezionare l'opzione "Qualità" e scegliere la risoluzione 2160p (sembra sia disponibile anche l'HDR). Insomma, a quanto pare l'azienda di Mountain View sta consentendo agli utenti Android di spingersi più in alto per quel che concerne la risoluzione dei video.

Possiamo già confermarvi che la novità è disponibile anche in Italia, in quanto diversi utenti l'hanno già ricevuta. In ogni caso, sembra che il rollout della funzionalità sia ancora in corso, quindi potreste non vedere la risoluzione coinvolta sul vostro dispositivo.

Per quel che concerne gli smartphone che sono realmente in grado di sfruttare il 4K, vi ricordiamo che tra questi c'è Sony Xperia 1.