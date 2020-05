YouTube per Android: aggiunta un'ottima gesture anche in Italia

Dopo il test relativo ai commenti, il team di YouTube torna a "mettere mano" all'applicazione ufficiale per Android della sua piattaforma di streaming video. In particolare, è stata aggiunta una possibilità che farà sicuramente felice quella tipologia di utenti che vogliono fare tutto il più rapidamente possibile.

Stando anche a quanto riportato da XDA Developers, l'ultima versione dell'app, scaricabile direttamente dal Play Store di Google, porta con sé una gesture interessante. Infatti, una volta aperto un video a schermo intero, ora basta un semplice swipe dall'alto verso il basso per tornare alla modalità di visualizzazione "standard".

Potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà questi "meccanismi" entrano nella quotidianità di ognuno di noi, diventando quasi automatici e consentendoci di risparmiare un po' di tempo. In questo caso, in precedenza era necessario fare tap sul display e poi premere sull'apposita icona che consentiva di uscire dalla modalità a schermo intero. Adesso, invece, questo può avvenire in modo molto più rapido grazie alla succitata gesture.

La funzionalità è già attiva anche in Italia, dato che ci sono alcuni utenti che sono riusciti ad utilizzarla con l'ultima versione dell'app per Android. Tuttavia, per il momento, la gesture non sembra essere disponibile per tutti, dato che non siamo riusciti ad utilizzarla con alcuni dispositivi. Per comprendere meglio in cosa consiste la novità, vi consigliamo di dare uno sguardo al video realizzato da XDA Developers.