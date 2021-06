YouTube Android, arrivano in Italia due feature: come funzionano clip e loop?

L'applicazione di YouTube è in costante evoluzione. D'altronde, gli sviluppatori hanno tutto l'interesse a rendere più piacevole l'esperienza utente. In questo contesto, stanno arrivando due nuove funzionalità interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, in queste ore non sono pochi gli utenti Android che hanno visto comparire all'interno dell'applicazione ufficiale del servizio di Google la possibilità di creare clip e mettere in loop un video. Possiamo confermarvi il fatto che anche in Italia i primi utenti hanno già a disposizione queste funzionalità. Più precisamente, nel nostro caso abbiamo trovato la feature relativa alle clip, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia.

Partendo proprio dalla creazione delle clip, queste ultime per il momento possono essere realizzate solamente relativamente a determinati video. Per crearne una, basta premere sull'apposita icona "Clip", aggiungere un titolo, selezionare la porzione di video che si vuole "tagliare" (di default della durata di quindici secondi) e premere sul pulsante "CONDIVIDI CLIP". La funzionalità è in fase di test per alcuni creator e c'è già una pagina ufficiale dedicata, in cui si fa riferimento a una "versione alpha limitata".

La possibilità di utilizzare la funzione "loop", che ovviamente fa ripartire un video potenzialmente all'infinito, per il momento sembra invece essere disponibile solamente per alcuni utenti Android. Per scoprire se rientrate nel test, vi basta aprire un video, premere sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra all'interno del player e dare un'occhiata all'eventuale presenza della nuova opzione tra le voci "Qualità" e "Sottotitoli".