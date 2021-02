YouTube su Android ora permetterà di vedere video in 4K, ma in quali smartphone?

YouTube sta lanciando diverse funzionalità inedite sulla piattaforma, sia lato PC che lato smartphone e tablet. L’ultima rilasciata dagli sviluppatori di casa Google, in particolare, è dedicata all’app per dispositivi mobili e consiste nella possibilità di vedere video 4K HDR, ovvero nell’aggiunta della riproduzione a 2160p, anche su Android.

Come riportato dai colleghi di Android Police, infatti, gli utenti di YouTube sul sistema operativo del robottino verde possono finalmente beneficiare dello stesso limite di alta risoluzione degli utenti iOS e guardare video fino a 2160p (4K) HDR, a prescindere dal fatto che lo smartphone abbia un display che supporti o meno tale qualità. Di conseguenza, d’ora in più sarà fondamentale fare attenzione alla risoluzione con cui avvieremo la riproduzione dei contenuti su YouTube in quanto il consumo eccessivo di dati mobili è dietro l'angolo.

In ogni caso, il lancio sembrerebbe essere iniziato in data 15 febbraio e attualmente starebbe raggiungendo sempre più dispositivi indipendentemente da account, paese o versione dell’applicazione. Basterà dunque avviare l’app di YouTube per vedere se risulta disponibile o, in caso contrario, attendere il suo arrivo. In realtà, però, gli unici utenti che potranno effettivamente testare i video 4K su smartphone saranno i possessori di smartphone come Sony Xperia 1 o Xperia Z5 Premium.

Tra le altre feature lanciate recentemente su YouTube troviamo anche la possibilità di effettuare acquisti all’interno dei video pubblicati; o ancora, uno strumento apposito per creare clip dalla durata dai 5 ai 60 secondi per i contenuti della sezione Gaming.