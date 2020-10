YouTube per Android, in test una feature sulla qualità di riproduzione

Dopo aver finalmente risolto un annoso problema dell'app Android, il team di YouTube ha deciso di far "assaggiare" un'altra novità agli utenti che sono soliti utilizzare il suo servizio di streaming dal sistema operativo del robottino verde. Più precisamente, questa volta si parla di qualità di riproduzione dei video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e AndroidPolice, negli ultimi giorni alcuni utenti hanno visto comparire la possibilità di scegliere la qualità di default sotto rete Wi-Fi o connessione dati. In particolare, sembra essere possibile impostare uno dei preset messi a disposizione da Google: "Data saver" o "Higher picture quality". I nomi sono particolarmente autoesplicativi, ma il primo punta a ridurre i consumi, mentre il secondo mira alla maggiore qualità di riproduzione possibile.

Come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, gli utenti che hanno già ricevuto questa funzionalità possono trovarla recandosi nelle impostazioni dell'app, premendo prima sull'icona del proprio account e in seguito sulla voce "Impostazioni". In ogni caso, la feature è in una fase Beta e chiaramente Google sta effettuando dei test solamente con pochi utenti, quindi potreste non trovarla per il momento.

Non è ancora chiaro quando e se questa funzionalità arriverà per tutti, ma è sicuramente interessante sapere che l'azienda di Mountain View ci sta lavorando.