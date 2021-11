YouTube per Android TV si rinnova: ecco tutte le novità sulle Playlist

Dopo aver appreso l'importante novità dell'arrivo dell'HDR su YouTube per PS5, è tempo di novità anche per quanto riguarda l'applicazione per dispositivi dotati di sistema Android TV.

Stando a numerose segnalazioni, infatti, sembra proprio che Google abbia deciso di donare alla popolare app una nuova interfaccia utente relativa alla fruizione di playlist. Una feature a lungo attesa dagli appassionati, che consentirà finalmente una navigazione più agevole all'interno delle collezioni create da utenti e youtuber.

Dopo l'approdo su Android TV e Google TV è lecito, oltretutto, aspettarsi lo stesso trattamento per sistemi operativi di terze parti, come per esempio WebOS, il software integrato nei pannelli Smart prodotti da LG.

Una notizia non di poco conto, che migliorerà sicuramente la fruizione da parte di tantissimi utenti, nonostante le recenti polemiche suscitate dalla decisione di Google di rimuovere i dislike da YouTube.

La build che porterà questa ventata d'aria fresca sui dispositivi compatibili è la versione 2.15.006. Incredibilmente, il rollout in questa fase sembrerebbe interessare già anche i dispositivi Samsung dotati di TizenOS, che starebbero ricevendo la feature con la versione 2.1.498 dell'app. La distribuzione, al momento, è contingentata. Questo significa che il rilascio è gestito interamente dalla fonte e quindi non è possibile stabilire con assoluta certezza come e quando riceveremo questo update.